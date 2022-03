The Outfit: online la clip Savile Row

News





17/03/2022 |

Grazie alla Focus Features entriamo ancora all'interno di The Outfit, la pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Graham Moore, già vincitore del Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale di The Imitation Game. Il regista, che ha curato la sceneggiatura con Johnathan McClain, ha diretto un cast composto da Mark Rylance, Dylan O’Brien, Zoey Dutch, Nikki Amuka-Bird, Simon Russell Beale ed Alan Mehdizadeh.



Il film arriverà nelle sale dal 18 marzo.



Sinossi:

Un sarto esperto deve superare in astuzia un pericoloso gruppo di mafiosi per sopravvivere a una notte fatale