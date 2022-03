The Northman dal 21 aprile nelle sale: online il nuovo trailer italiano

News





18/03/2022 |

Grazie alla Universal Pictures vi presentiamo un nuovo trailer italiano di The Northman, la pellicola di Robert Eggers. Il regista, per questa sua nuova opera, ha lavorato con un cast eccellente che vede al suo interno Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe.



La storia, che mette in primo piano la saga dei Vichinghi, è ambientata in Islanda alla fine del decimo secolo: sullo sfondo un giovane principe cercherà di vendicare la morte del padre.



Eggers dirigerà il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con il romanziere e poeta islandese Sjon Sigurdsson.Lars Knudsen è il produttore.



The Northman arriverà nelle sale italiane a partire dal 21 aprile.