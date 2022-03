Altrimenti Ci Arrabbiamo dal 23 marzo nelle sale: in rete il nuovo spot

News





21/03/2022 |

Ci stiamo avvicinando al debutto nelle sale di Altrimenti Ci Arrabbiamo, il reboot cinematografico del famoso film degli anni settanta con protagonisti il compianto Bud Spencer e Terence Hill, e la Lucky Red ha rilasciato un nuovo spot.



Protagonisti di Altrimenti Ci Arrabbiamo sono Edoardo Pesce ed Alessandro Roja. Nel cast troviamo anche Christian De Sica ed Alessandra Mastronardi.



Il film è prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red. La regia è di YouNuts.



L'uscita nelle sale è prevista per il 23 marzo.



Sinossi:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.