Io Capitano: partite ufficialmente le riprese del nuovo film di Matteo Garrone

22/03/2022 |

A distanza di tre anni dal suo Pinocchio, Matteo Garrone è tornato all’opera per una nuova opera cinematografica. Sono infatti partite ufficialmente le riprese di Io Capitano, pellicola, tratta da una storia vera, che racconta la storia di due giovani, Seydou e Moussa, e del loro difficile viaggio da Dakar con destinazione Europa. Ed è proprio la città di Dakar, in Senegal, ad ospitare in questi giorni le riprese con il set che si sposterà poi in Marocco e in Italia per un totale di 13 settimane di lavorazione.



Io Capitano è una co-produzione internazionale Italia-Belgio ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula, con la partecipazione di Pathé.

Seydou Sarr e Moustapha Fall, all'esordio sul set, sono i protagonisti del film. Garrone ha curato la sceneggiatura con mare e le ambiguità dell'essere umano. Scritto da Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri.