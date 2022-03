Violet: Lena Headey è pronta per il debutto da regista

News





Lena Headey farà presto il suo debutto da regista. La star è pronta per dirigere il suo primo film e, per l’occasione, ha deciso di adattare per il grande schermo Violet, pellicola basata sul romanzo di SJI Holliday. Il film altro non è che un thriller a tinte psicologiche e sarà supervisionato dalla Goldfinch Entertainment.



Al centro della scene troveremo due viaggiatrici che stringeranno amicizia dopo essersi incontrate per caso. Durante il viaggio, però, inizieranno a conoscersi meglio e verrà a galla che nessuna delle due è quella che afferma di essere.



La sceneggiatura è stata curata da Gareth Pritchard.



Al momento non è stato annunciato il cast del film e non sono stati forniti aggiornamenti circa la data di inizio delle riprese.