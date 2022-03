Scream 6 si farà e arriverà nelle sale nel 2023!

News





22/03/2022 |

Forte del grande successo ottenuto al botteghino, il nuovo Scream avrà un sequel. La notizia era nell’aria già da diversi mesi ma ora è ufficiale: il capitolo in questione, il numero sei considerando l’intera saga, uscirà nei cinema il 31 marzo 2023. La Paramount Pictures e la Spyglass hanno dunque dato il via libera al progetto, la cui trama però non è stata ancora rivelata dalla produzione. Altra notizia importante è che alcuni degli attori del quinto film torneranno in scena e una di questi sarà Courtney Cox che, come confermato a Variety, riprenderà il ruolo della giornalista Gale Weathers. Le riprese dovrebbero partire entro la prossima estate mentre per quanto riguarda la trama ed il cast non sono state ancora rilasciate informazioni a riguardo.



La regia del film sarà ancora una volta di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e lavoreranno sulla sceneggiatura dei confermatissimi James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson e Chad Villella saranno i produttori esecutivi insieme a Gary Barber e Peter Oillataguerre della Spyglass.