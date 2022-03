Godzilla vs Kong: presto in lavorazione il sequel

News





Godzilla vs Kong avrà un sequel! Ed il film andrà ad ampliare ancora di più il MonsterVerse. La Legendary Pictures e la Warner Bros. Pictures hanno deciso di mettere insieme i pezzi del motore che porterà alla realizzazione di questo nuovo atto con l’Australia che ospiterà di fatto le riprese. Del progetto non si sa ancora nulla, con la produzione che non ha rilasciato aggiornamenti in merito.



Godzilla vs Kong è stato diretto da Adam Wingard ed ha rappresentato il quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. All'interno del film hanno recitato Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry e non sappiamo se torneranno anche nel sequel.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.



Sinossi di Godzilla vs Kong:

Due leggende si scontrano in "Godzilla vs Kong": questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.