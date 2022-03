Morbius: in rete la nuova feturette Universe

News





22/03/2022 |

Universe è il titolo della nuova featurette di Morbius online grazie alla Universal Pictures. Il film, spin-off di Spider-Man, è diretto da Daniel Espinosa e vede come protagonista Jared Leto, affiancato dal cast da attori di assoluto livello quali Michael Keaton, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris.



Espinosa dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless.



La pellicola sarà l'occasione per vedere per la prima volta al cinema questo particolare personaggio appartenente all'universo dell'Uomo Ragno.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.