CMon CMon dal 7 aprile al cinema: lo spot dal titolo Payoff

23/03/2022 |

E' in rete un nuovo spot italiano di C’Mon C’Mon, pellicola di Mike Mills. Protagonista dell'opera è il Premio Oscar Joaquin Phoenix, affiancato nel cast da Woody Norman e Gaby Hoffman.



Il film sarà rilasciato nelle sale italiane dal 7 aprile grazie alla Notorious Pictures.



Sinossi:

Dopo Joker, il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con un film profondo ed emozionante. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare. Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote in viaggio con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due istaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.