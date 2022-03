The Survivalist: il trailer italiano del film con Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich

News





24/03/2022 |

La Eagle Pictures presenta il primo trailer italiano di The Survivalist, pellicola che sarà distribuita dalla Eagle Pictures nel nostro Paese a partire dal 1° aprile. Protagonista del film è Jonathan Rhys Meyers che recita in un cast composto anche da John Malkovich e Jenna Leigh Green.

La regia è di Jon Keeyes.

Sinossi:

Il mondo è stravolto da una terribile pandemia, un virus mutato e diventato sempre più letale: la popolazione è allo sbando, le attività produttive sono chiuse, il presidente degli Stati Uniti è morto e il paese è senza una guida. Ben (Jonathan Rhys Meyers) vive chiuso nel suo ranch che ha trasformato in una piccola fortezza. La sua vita trascorre monotona e solitaria finché, un giorno, accoglie in casa una ragazza, in fuga, bisognosa del suo aiuto. Poco dopo un gruppo di uomini armati guidato da Aaron (John Malkovich) si presenta al ranch, vogliono rapire la giovane donna, l’unica persona al mondo ad essere immune al virus...