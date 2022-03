Spencer: online la scena dal titolo Il mio umore

News





24/03/2022 |

Oggi è il giorno del debutto in Italia di Spencer e la 01Distribution ha rilasciato una scena in italiano del film dal titolo Il mio umore. All'interno dell'opera, nel ruolo di Lady Diana, recita Kristen Stewart, diretta dal regista cileno Pablo Larraín.



Il film va a raccontare una parte della vita della principessa, scomparsa nell'agosto del 1997. In particolare la storia si concentra su un week-end trascorso nella tenuta di Sandringham durante le vacanze di Natale, quando Lady Diana iniziò ad accorgersi che il matrimonio con il Principe Carlo non stava funzionando. La sceneggiatura del film è stata scritta da Steven Knight. Le riprese della pellicola sono in corso.



Larrain è anche il produttore con Juan de Dios, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster.



Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris completano il cast principale



Sinossi:

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso.

SPENCER è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso di quei fatidici giorni.