LArma dellInganno  Operazione Mincemeat: il trailer italiano del nuovo film di John Madden

News





24/03/2022 |

A distanza di sei anni da Miss Sloane – Giochi di Potere, John Madden torna nelle sale con un’altra pellicola dal titolo L’Arma dell’Inganno – Operazione Mincemeat. Il war movie, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vede protagonisti Colin Firth e Matthew Macfayden. Recitano inoltre nella pellicola Kelly Macdonald, Rufus Wright e Lorne MacFayden.

Michelle Ashford ha curato la sceneggiatura.

L’Arma dell’Inganno – Operazione Mincemeat uscirà il 12 maggio in Italia rilasciata dalla Warner Bros. Pictures.

Sinossi:

Siamo nel 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma – come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) che danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra – incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un’idea che sperava di cambiare il corso della guerra – sfidando ogni logica, a rischio di innumerevoli perdite e mettendo a dura prova il coraggio dei suoi ideatori.