Oscar 2022: trionfa I Segni del Cuore  CODA, ecco tutti i vincitori

28/03/2022 |

Dal trionfo de I Segni del Cuore – CODA alla statuetta consegnata a Jane Campion, terza donna nella storia degli Oscar a vincere il premio come migliore regista dopo Kathryn Bigelow e Chloé Zhao, fino ad arrivare all’incredibile ceffone di Will Smith rifilato in diretta a Chris Rock. E’ terminata la notte degli Oscar 2022 e in attesa di bilanci e analisi vediamo insieme quali sono stati i vincitori. Detto già dei premi come Miglior Film e Miglior Regia, Will Smith e Jessica Chastain hanno ritirato il premio come migliori attori protagonisti mentre come Miglior Attrice Non Protagonista è stata premiata Ariana De Bose per la sua interpretazione in West Side Story. Niente da fare invece per il nostro Paese. La pellicola di Paolo Sorrentino, E’ Stata la Mano di Dio, non è riuscita a vincere il premio come Miglior Film Straniero, statuetta consegnata a Drive My Car. Dune, del regista Denis Villeneuve, ha ritirato sei premi.

Questi tutti i vincitori:

MIGLIOR FILM

I Segni del Cuore – CODA di Sian Heder

MIGLIOR REGIA