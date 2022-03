Notte degli Oscar 2022: Will Smith colpisce al volto Chris Rock durante la diretta

News





28/03/2022 |

La Notte degli Oscar 2022 sarà anche ricordata per un episodio controverso avvenuto durante la diretta. Protagonisti Will Smith e Chris Rock, quest’ultimo autore di una battuta infelice durante il suo sketch nei confronti di Jada Pinkett-Smith, moglie di Will, affetta da alopecia. Il commento di Chris Rock sui capelli dell’attrice ha mandato su tutte le furie Will Smith che, dopo aver inizialmente sorriso alle battute dell’artista, si è avvicinato verso di lui colpendolo con un ceffone tra la sorpresa generale e l’incredulità dei presenti. Lo scambio tra i due è proseguito a distanza con Smith che ha ripetuto “Keep my wife’s name outta your fucking mouth!”.

Will Smith, premiato come Miglior Attore Protagonista per la interpretazione in Una Famiglia Vincente – King Richard, si è scusato successivamente con l’Academy ma non con Chris Rock: "King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell'amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione”.

Poi ha aggiunto: “Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams. L'arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l'amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l'Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco".

Anche l’Academy ha commentato l’accaduto con un tweet: “Academy non perdona la violenza in nessuna forma”.