Apples: online un nuovo trailer italiano

29/03/2022 |

La Lucky Red ha rilasciato un altro trailer italiano di Apples, ricordando che la pellicola è disponibile su Mio Cinema. Il film segna il debutto dietro la macchina da presa di Christos Nikou. Il regista, assistente di Yorgos Lanthimos, ha anche curato la sceneggiatura di questa pellicola assieme a Stavros Raptis.



Il cast principale comprende Aris Servetalis, Sofia Georgovassili e Anna Kalaitzidou.



Sinossi:

Nel mezzo di una pandemia mondiale che causa un'improvvisa amnesia, Aris (Aris Servetalis) è un uomo di mezza età che si ritrova iscritto a un programma di recupero pensato per aiutare i pazienti che non sono stati identificati da nessuno a costruirsi una nuova identità. Aris svolge i compiti che gli vengono prescritti quotidianamente su delle audiocassette, in modo da potersi creare dei nuovi ricordi e documentarli con una macchina fotografica; sembra tornare a una vita normale incontrando Anna (Sofia Georgovasili), a sua volta inserita in un programma di recupero.