Mancino Naturale: in rete lo spot Il talento non basta

30/03/2022 |

Il talento non basta è il titolo del nuovo spot di Mancino Naturale presentato dalla Adler Entertainment. La clip in questione ci ricorda che manca pochissimo al debutto nelle sale della pellicola di Salvatore Allocca. Il dramedy vede protagonista Claudia Gerini, all’interno del cast recitano anche Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli e Katia Ricciarelli.



L'arrivo nei cinema è previsto per il 31 marzo.



Sinossi:

La determinazione di una madre sola disposta ad andare oltre alle sue possibilità pur di dare a suo figlio una chance nello spietato mondo del calcio professionistico. Ma dietro a questo sogno c’è un conto aperto col passato che Isabella, proprio per il bene del figlio, sarà costretta a regolare.