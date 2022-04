Fragile: in rete il trailer italiano del film di Jenneke Boeijink

News





01/04/2022

A partire dal prossimo 28 aprile la Notorious Pictures porterà nelle sale italiane Fragile, drama movie diretto da Jenneke Boeijink. E la stessa Notorious ha anche rilasciato il primo trailer italiano. Protagonisti del film sono Tom Vermeir, Laura De Boer e Neathan Van Der Gronden.

Sotto la sinossi trovate il trailer:

Sinossi:

Paul ha costruito una vita di benessere materiale per sua moglie Anna e il figlio Thomas. Quando si scopre che Thomas soffre di una malattia misteriosa ed incurabile, nelle loro vite si forma una crepa indelebile, proprio come fragile porcellana. Anna eL8; estremamente stressata dalla situazione che sta vivendo con Thomas e la costante assenza di Paul, cosiL8; i due genitori decidono di chiedere aiuto a Cristina, un’infermiera di origine italiana. Nel frattempo, Paul inizia ad avere problemi sul lavoro, perdendo, a causa di investimenti avventati, l’amicizia del socio Rick. Anna ha un crollo nervoso e va a rifugiarsi nella comunitaL8; dove vive il fratello di Paul, Arend. Thomas non migliora e Cristina suggerisce di portare il bambino dalle sue parti, in Italia, ma anche se sembra esserci un leggero miglioramento, la sua fine eL8; inevitabile.