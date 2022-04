Animali Fantastici - I Segreti di Silente: l'affascinante spot Wizards Unite

News





01/04/2022 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato ancora una volta uno spot italiano di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, terzo atto della saga prequel del mondo di Harry Potter. Il film presenta un cast guidato dal premio Oscar® Eddie Redmayne ("La teoria del tutto"), il due volte candidato all'Oscar® Jude Law ("Ritorno a Cold Mountain", "Il talento di Mr. Ripley"), con Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.



David Yates ha diretto Animali fantastici - I segreti di Silente, un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.



La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates, Animali fantastici - I segreti di Silente. Il film sarà distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures, e l’uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022.



Sinossi:

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?