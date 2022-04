Moonfall: in rete la featurette Making The Moon

News





04/04/2022 |

La Lionsgate ha rilasciato una featurette in lingua originale di Moonfall, la pellicola di Roland Emmerich. Con questo video lo studio ricorda che il film è disponibile in Digital mentre dal 26 aprile arriverà anche in Blu-ray e on demand. Per questo suo progetto cinematografico il regista ha lavorato con i due protagonisti Patrick Wilson, un ex astronauta della Nasa caduto ormai in disgrazia la cui ultima missione fornirà alcuni indizi sull'imminente catastrofe, e Halle Berrry che indossa i panni di un'astronauta. La storia di questo sci-fi movie, confermata dalla produzione, racconta di una forza particolarmente oscura che metterà in rotta di collisione la Terra e la luna, con quest'ultima uscita dalla propria orbita. Nel tentativo di salvare il mondo dalla catastrofe, verrà composto un improbabile team al quale sono affidate le sorti del pianeta.



Nel cast troviamo anche Charlie Plummer nella parte del figlio di Wilson, Michael Pena, John Bradley, Kelly Yu e Donald Sutherland.



Emmerich, che nel 2019 ha diretto Midway, si è occupato anche della sceneggiatura assieme ad Harald Kloser e Spenser Cohen.



Sinossi:

Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell'impatto, l'ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un'impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.