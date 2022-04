Corsa contro il Tempo  The Desperate Hour: in rete il trailer italiano

News





04/04/2022 |

La BimDistribuzione ha rilasciato il primo trailer ufficiale italiano di Corsa contro il Tempo – The Desperate Hour. La pellicola, a tinte thriller, è diretta da Phillip Noyce già regista de Il Collezionista di Ossa e di The Giver – Il Mondo di Jonas. Protagonista dell’opera è la candidata all’Oscar® Naomi Watts affiancata nel cast da Andrew Chown, Michelle Johnston e David Reale.



La sceneggiatura è stata curata da Chris Sparling.

Corsa contro il Tempo – The Desperate Hour sarà disponibile dal 14 aprile su: Prime Video, Google Play, Youtube, Apple Tv, Rakuten, Chili, Mediaset Infinity, TimVision.



Sinossi:

Amy è impegnata nella sua abituale e tranquilla sessione mattutina di jogging in campagna quando viene interrotta da una sconvolgente telefonata: un uomo armato si è introdotto nella scuola di suo figlio e tiene gli studenti in ostaggio. Lontana da casa e senza una rapida via di ritorno, prova in tutti i modi a proteggere il figlio mettendosi in comunicazione con lui tramite il telefono. La sua tenacia la conduce a diretto contatto con il criminale, che deve cercare di gestire nell’attesa che arrivi la polizia.