CMon CMon: online un nuovo spot italiano del film con Joaquin Phoenix

04/04/2022 |

Con un nuovo spot italiano di C’Mon C’Mon, pellicola di Mike Mills, la Notorious Pictures ci ricorda che mancano veramente pochi giorni al debutto ufficiale della pellicola nelle nostre sale. Protagonista dell'opera è il Premio Oscar Joaquin Phoenix, affiancato nel cast da Woody Norman e Gaby Hoffman.



Il film uscirà a partire dal 7 aprile.



Sinossi:

Dopo Joker, il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con un film profondo ed emozionante. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare. Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote in viaggio con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due istaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.