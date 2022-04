Lightyear: La vera storia di Buzz dal 15 giugno nelle sale: in rete il nuovo trailer

News





04/04/2022

La Disney/Pixar ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale italiano di Lightyear: La vera storia di Buzz, pellicola animata che vedrà al centro della scena Buzz Lightyear, il famoso personaggio di Toy Story. Stando a quanto riportato dalla Disney, il film racconterà proprio la storia di Buzz, le sue origini e le sue avventure.



La voce di Buzz, nella versione italiana, è di Alberto Malanchino mentre in quella originale è di Chris Evans.



Lightyear: La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane ed ha una sceneggiatura scritta da Pete Docter. Al momento la Disney/Pixar non ha rivelato la trama, le uniche informazioni ci raccontano che Buzz partirà per una missione intergalattica.



L’uscita è prevista per il prossimo 15 giugno.