Jim Carrey parla di un possibile ritorno nella parte di Ace Ventura

News





08/04/2022 |

Lo scorso anno si era parlato della possibilità di vedere realizzato il terzo capitolo di Ace Ventura, mini saga cinematografica uscita con due capitoli nel 1994 e nel 1995. Con la Morgan Creek Entertainment a capo del possibile progetto, non si è però saputo più niente dello stesso. Le prime informazioni raccontavano di un’idea destinata a realizzarsi con Pat Casey e Josh Miller pronti a scrivere la sceneggiatura mentre nessuna informazione era circolata intorno a Jim Carrey, attore che ha reso celebre il personaggio.

La stessa star, però, in una recente intervista rilasciata al canale YouTube E!News ha spiegato cosa lo potrebbe portare a calarsi ancora una volta nei panni del Detective Acchiappanimali: “Sono passati davvero tanti anni dall’uscita dei film – ha spiegato – e non farei un terzo capitolo a meno che un regista o un autore geniale non venisse a propormi una storia completamente nuova di questo personaggio”. Carrey ha proseguito chiamando in causa Christopher Nolan: “Se venisse da me dicendomi di voler fare un qualcosa di davvero interessante per rendere ancora più reale Ace Ventura allora potrei ascoltare il suo progetto”.



Allo stesso tempo, però, l’attore ha lasciato poche speranze ad un suo possibile ritorno sul set di Ace Ventura: “Quando passa una certa quantità di tempo non ci sono cellule del corpo in grado di renderti la persona che sei stata tempo fa. Quindi in un film del genere faresti solo un’imitazione di quello che è stato fatto in passato, senza però la stessa ispirazione”.