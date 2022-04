Lonely Planet: Laura Dern e Liam Hemsworth saranno i protagonisti

News





08/04/2022 |

Netflix ha annunciato un nuovo progetto cinematografico dal titolo Lonely Planet. La pellicola sarà diretta da Susannah Grant che tornerà dietro la macchina da presa per un film ben sedici anni dopo Tutte le Cose che non sai di Lui. La regista, che in passato ha scritto anche la sceneggiatura de Il Solista e di Erin Brockovich - Forte come la verità, dirigerà i due protagonisti: l’attrice Premio Oscar Laura Dern e Liam Hemsworth.



Il progetto originale Netflix in collaborazione con la casa di produzione 3dot altro non è che una storia d’amore ambientata in Marocco anche se non sono state rilasciate informazioni riguardanti la trama ed il ruolo degli attori in questione.



Netflix non ha ancora annunciato quando il film arriverà sulla piattaforma.