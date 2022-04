Fast and Furious 10: Brie Larson entra ufficialmente nel cast!

News

A sorpresa è stato annunciato che all’interno del decimo capitolo direciterà anche! A rivelare la grande novità ci ha pensato la colonna portante della saga, tramite un post su Instagram . L’attore ha pubblicato una foto nella quale lo vediamo ridere in compagnia della Larson ed ha pubblicato un messaggio che non specifica però quello che sarà il ruolo della star che ha interpretato Captain Marvel.“La parola entusiasta non rende l’idea di come io mi senta al pensiero di entrare a far parte della famiglia di Fast. Grazie per avermi accolto con tanta gentilezza ed entusiasmo” ha scritto la Larson sempre tramite Instagram , pubblicando tra l’altro la stessa foto che troviamo sull’account di Vin Diesel.sarà diretto da Justin Lin e arriverà nelle sale il 19 maggio 2023. Diesel tornerà nella parte di Dom Toretto e nel film ritroveremo anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron, con quest'ultima che riprenderà il ruolo del villain The Cipher. Recitano nella pellicola inoltre anche Jason Momoa e Daniela Melchior.