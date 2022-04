Sonic: Il Film 2, debutto da record negli USA

News





11/04/2022 |

E’ stato un autentico successo il debutto nelle sale americane di Sonic 2 : Il Film. Il secondo capitolo della saga tratta dalle avventure del famoso riccio blu, pilastro della Sega, ha superato addirittura la pellicola d’apertura che al suo esordio aveva incassato 58 milioni di dollari. Questa volta l’adattamento cinematografico è andato oltre le aspettative toccando quota 71 milioni, una cifra mai raggiunta tra l’altro da un film tratto da un videogame.



La regia è di Jeff Fowler, confermato dietro la macchina da presa, ed oltre al regista hanno ripreso in mano la sceneggiatura anche Pat Casey e Josh Miller. Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac sono i produttori mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller sono i produttori esecutivi.



In questa nuova avventura Sonic, alla ricerca di una vita tranquilla insieme a Tom e Maddie, si imbatterà in una nuova incredibile avventura. E di fronte avrà sempre il suo nemico storico: il dottor Robotnik, questa volta desideroso come non mai di mettere le mani su uno smeraldo che conferisce poteri magici. Sonic, aiutato dalla volpe a due code Tails, proverà a fermare Robotnik che questa volta, però, ha un alleato: l'istrice Knuckles.