Hopper e il Tempo Perduto: online il trailer italiano

12/04/2022 |

Dal prossimo 21 aprile uscirà nelle sale italiane, Hopper e il Tempo Perduto opera animata di Ben Stassen. E tramite la Warner Bros. Pictures vi presentiamo il trailer ufficiale italiano.

La sceneggiatura è stata curata da David Collard.

Sinossi:

Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter.

Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”. Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.