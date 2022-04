Robert Eggers parla di una possibile presenza di Willem Dafoe in Nosferatu

News





13/04/2022 |

Dopo The Witch, The Lighthouse e l’ultimo lavoro The Northman, Robert Eggers si metterà presto all’opera per riportare nelle sale Nosferatu. Del progetto al momento si conosce ben poco ma nelle ultime ore è circolato, per quanto riguarda il cast, il nome di Willem Dafoe che con il regista ha già collaborato per gli ultimi due film sopra citati. E dunque ecco sorgere la domanda, Willem Dafoe reciterà in Nosferatu? La risposta, oppure un tentativo di risposta, ha provato a darla lo stesso Eggers al portale SlashFilm: “Parliamo di un film importante per me – ha raccontato il regista – e di una storia altrettanto importante, quindi ogni tanto se ne parla. Se verrà realizzato allora Willem dovrà esserci perché amo lavorare con lui”.



Al momento non è chiaro se le parti hanno già raggiunto una qualsiasi tipologia di accordo per l’eventuale partecipazione dell’attore nel film. Al momento l’unica star confermata è Anya Taylor-Joy.



Già nel 2000 Willem Dafoe ha lavorato ad una pellicola sui vampiri dal titolo L'Ombra del Vampiro, dove interpretò Max Schreck, l'attore tedesco famoso per aver interpretato proprio il Conte Orlok in Nosferatu.