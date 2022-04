Barbie: Will Ferrell reciterà nel film

News





Continua ad espandersi il cast di Barbie, la pellicola sviluppata dalla Warner Bros. Pictures, dalla Mattel e dalla Lucky Chap. Come specificato dall'Hollywood Reporter, infatti, all'interno dell'opera reciterà anche Will Ferrell. Non è stato però annunciato il ruolo che nel film avrà l'attore che abbiamo visto recitare in Daddy's Home.



Ferrell raggiungerà così la protagonista Margot Robbie. Nel cast troviamo anche Ryan Gosling, Simu Liu e America Ferrera.



Il film sarà diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura che lei stessa ha scritto con Noah Baumbach. Non sono stati rilasciati dettagli circa la trama.



La produzione di Barbie partirà nei prossimi mesi all’interno dei Leavesden Studios di Londra, di proprietà della Warner Bros, con l’uscita fissata per il 2023.