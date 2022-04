Face/Off 2: Pedro Pascal reciterà nel film?

News





14/04/2022 |

Lo scorso anno era stato annunciata la nascita di un progetto riguardante il sequel di Face/Off. Al momento della pellicola si conosce ben poco anche se negli ultimi giorni si è parlato tanto di una possibile new entry per quanto riguarda il cast. E il nome è quello di Pedro Pascal, attore che ha recitato in The Unbearable Weight of Massive Talent, pellicola di prossima uscita. Durante un’intervista rilasciata a GQ, Pascal ha risposto ad una domanda riguardante un suo possibile inserimento nel cast: “Mi piacerebbe, la risposta è semplice. L’impronta che mi hanno lasciato alcuni film a partire dagli anni 80 è davvero grande ma ancora di più lo hanno fatto le pellicole degli anni 90. Sto dicendo questo solo per sottolineare: sì, reciterei in Face/Off 2”.



Per la regia del film era stato svelato il nome di Adam Wingard che, proprio lo scorso anno, aveva spiegato che il film sarà il prosieguo della storia che abbiamo ammirato nel film con Nicolas Cage e John Travolta. Wingard lavorerà alla sceneggiatura con Simon Barrett mentre Neal Moritx e David Permut saranno i produttori.



Face/Off è una pellicola uscita nel 1997 con protagonisti John Travolta e Nicolas Cage. Il film, diretto al'epoca da John Woo, raccontava la storia dell'interminabile guerra tra il detective dell'FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy i quali, dopo un doppio intervento chirurgico, si ritroveranno l'uno con il volto dell'altro.



Tornando a Pascal, l'attore ha recitato ultimamente proprio accanto a Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent.