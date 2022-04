Il Sesso degli Angeli: in rete la clip Annuncio in parrocchia

News





Ad una settimana esatta dal debutto de Il Sesso degli Angeli, la nuova commedia diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni, vi mostriamo un'altra scena del film. L'opera del regista, tornato dietro la macchina da presa quattro anni dopo Se Son Rose, ha un cast che comprende Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini.



Il Sesso degli Angeli ha una sceneggiatura scritta da Filippo Bologna ed è prodotto da Levante Film e Rai Cinema.



Sinossi:

Don Simone, è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo "stare insieme" dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello!