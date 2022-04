Stephen Curry protagonista del nuovo spot di Nope

News





Grazie alla Universal Pictures ecco a voi un nuovo spot internazionale di Nope, il nuovo horror movie di Jordan Peele: la clip vede protagonista Stephen Curry, cestista dei Golden State Warriors. Come il trailer, rilasciato diversi mesi fa, anche lo spot in questione è molto misterioso e non chiarisce gli aspetti principali della pellicola che saranno tutti da scoprire.



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.



Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale e la trama non è stata rivelata.



Qui sotto trovate lo spot.