The Equalizer 3 si farà ed uscirà nel 2023

21/04/2022

Il franchise di The Equalizer si allargherà con un nuovo capitolo. Le voci dei mesi scorsi sono state dunque confermate dalla Sony Pictures che ha annunciato anche la data di uscita del film. 1° settembre 2023. Del nuovo The Equalizer si conosce poco, non è stata rivelata la trama, e ad oggi le uniche certezze riguardano i ritorni di Antoine Fuqua e Denzel Washington rispettivamente regista e protagonista.



L’adattamento cinematografico della celebre serie televisiva degli anni ottanta Un giustiziere a New York ha visto nei suoi primi due film Washington interpretare Robert McCall, ex agente della CIA.



I primi due film, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2018, hanno incassato 192 e 190 milioni di dollari.



Fuqua e Washington hanno lavorato insieme non solo per i due capitoli del franchise ma anche per Training Day e I Magnifici Sette.