Ben Affleck e Matt Damon torneranno a lavorare insieme per un progetto legato a Michael Jordan

21/04/2022 |

Amici nella vita e colleghi sul set Matt Damon e Ben Affleck sono pronti per ritornare a lavorare insieme dopo The Last Duel, recente pellicola diretta da Ridley Scott. E se il film in questione era ambientato nella Francia del 14° secolo, la nuova opera tratterà un tema che unisce il mondo dello sport a quello del business. Nello specifico il film racconterà dell’accordo commerciale tra il famoso cestista Michael Jordan e l’azienda Nike.



Matt Damon vestirà i panni di Sonny Vaccaro, ex dirigente del marketing sportivo americano, colui che riuscì a far mettere nero su bianco l’accordo tra Michael Jordan e la Nike: l’ingaggio di MJ rivoluzionò di fatto il mondo delle sneakers con la nascita delle Air Jordan. Ben Affleck, che si occuperà anche della regia, sarà invece Phil Knight, co-fondatore della Nike.



Il film sarà sviluppato da Amazon Studios, Mandalay Pictures e Skydance Productions e non sono state rilasciate informazioni riguardanti la sua uscita nelle sale.