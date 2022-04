Jurassic World - Il Dominio: in rete una nuova foto di Sam Neill

News





22/04/2022 |

Da sempre molto attivo sui social Colin Trevorrow, regista di Jurassic World - Il Dominio, ha ultimamente regalato agli appassionati del franchise alcune foto riguardanti il film. E se una di queste riguardava la mappa degli Stati Uniti con la collocazione delle varie specie di dinosauri, ecco ora un'immagine tratta dal nuovo capitolo nella quale possiamo vedere Sam Neill.



Diretto da Colin Trevorrow, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso e Emily Carmichael, Jurassic World - Il Dominio è prodotto Frank Marshall e Patrick Crowley. L'opera ha un cast stellare che comprende Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda.



Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow sono i produttori esecutuvi.



Jurassic World - Il Dominio uscirà il 2 giugno solo al cinema.



Sotto la sinossi trovate la foto.



Sinossi:

Quest'estate vivi la conclusione epica dell'era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell'Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un'audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Dall'architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.