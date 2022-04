Face/Off: Nicolas Cage parla di un possibile ritorno nel sequel

News





25/04/2022 |

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’imminente sviluppo del sequel di Face/Off. Intorno al progetto sono circolati i nomi di diversi attori, ultimo quello di Pedro Pascal, mentre per quanto riguarda l’ipotetico ritorno di Nicolas Cage nulla, fino ad oggi, è stato raccontato. Sull’argomento è intervenuto però lo stesso attore: “Del sequel di Face/Off posso parlarne perché ho avuto diverse telefonate con Neal Moritz - ha spiegato a comicbook - con il quale mi sono divertito molto a lavorare nel primo film. Lui è uno dei grandi, è uno dei veri, grandi produttori di Hollywood. E ci sono state diverse chiamate”.



Cage non ha aggiunto altri dettagli ma sembra aver aperto le porte ad una sua eventuale partecipazione a questo secondo capitolo.



Per la regia è stato già svelato il nome di Adam Wingard che, proprio lo scorso anno, aveva spiegato che il film sarà il prosieguo della storia che abbiamo ammirato nell'opera originale con Nicolas Cage e John Travolta. Wingard lavorerà alla sceneggiatura con Simon Barrett mentre Neal Moritx e David Permut saranno i produttori.



Face/Off è una pellicola uscita nel 1997 con protagonisti John Travolta e Nicolas Cage. Il film, diretto al'epoca da John Woo, raccontava la storia dell'interminabile guerra tra il detective dell'FBI Sean Archer e il terrorista Castor Troy i quali, dopo un doppio intervento chirurgico, si ritroveranno l'uno con il volto dell'altro.