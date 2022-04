Oppenheimer: Casey Affleck reciterà nel film di Christopher Nolan

News





25/04/2022 |

Come sappiamo il cast di Oppenheimer, nuovo impegno cinematografico tanto atteso di Christopher Nolan, è molto grande. E continua ad espandersi. L’ultimo nome svelato è quello di Casey Affleck, attore che ultimamente abbiamo visto in Every Breath You Take – Senza Respiro. Di Affleck non conosciamo il ruolo.



Dopo Tenet Christopher Nolan ha diretto dunque Oppenheimer, pellicola che racconterà la storia di J. Robert Oppenheimer, uno dei papà della bomba atomica. Nei suoi panni troviamo il protagonista Cillian Murphy, inserito in un cast brillante che vede al suo interno anche Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Guy Burnet, Danny Deferrari, David Rysdahl, Josh Peck, Christopher Denham e Josh Zuckerman



La Universal Pictures ha descritto la pellicola come “un thriller epico che condurrà il pubblico nel vibrante paradosso dell’enigmatico uomo che dovrà rischiare di distruggere il mondo per tentare di salvarlo”.



Detto di Murphy che interpreterà Oppenheimer, la Blunt sarà sua moglie Katherine mentre Damon reciterà nella parte del Generale Leslie Groves, a capo del Progetto Manatthan, la ricerca statunitense che portò allo sviluppo della bomba atomica. Downey Jr. sarà invece Lewis Strauss, il chairman della Atomic Energy Commission.



Nolan ha scritto la sceneggiatura e sarà il regista mentre la moglie Emma Thomas sarà la produttrice. Il film uscirà a luglio 2023.