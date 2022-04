Venom: il terzo film si farà!

News





E’ destinato ad allargarsi ulteriormente l’universo di Venom. La Sony Pictures, durante il CinemaCon, ha svelato che uno dei progetti che vedremo realizzati nel prossimo futuro sarà proprio quello riguardante il terzo capitolo del franchise. Una buona notizia per tutti gli appassionati del personaggio appartenente al mondo dell’Uomo Ragno che volevano ricevere informazioni sul destino del franchise. La compagnia, durante l’evento, non ha fornito però aggiornamenti in merito su quello che sarà il tema centrale del film. Tom Hardy, quasi certamente, tornerà al centro della scena per indossare di nuovo i panni di Eddie Brock. Anche sulla trama bocche cucite da parte della produzione che non ha neanche confermato la presenza dietro la macchina da presa di Andy Serkis, il papà del secondo film.



Il primo Venom ha incassato in tutto il mondo poco più di 850 milioni di dollari, il secondo invece 502 (periodo però influenzato dalla pandemia).



Questa la sinossi di Venom – Let There Be Carnage:

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom, uno dei personaggi più complessi della Marvel. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un’intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l’ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e collaborare per sconfiggere Carnage.