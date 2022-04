Ghostbuster: Legacy: la Sony annuncia il sequel

News





26/04/2022 |

Il CinemaCon è stato l’occasione per la Sony Pictures di svelare alcune delle pellicole che vedremo nel prossimo futuro. Se abbiamo già raccontato di Venom, con il franchise che si allargherà con il terzo film, ecco la novità (importante), riguardante Ghostbusters. Il ritorno degli Acchiappafantasmi sul grande schermo non si fermerà con Ghostbusters: Legacy ma proseguirà con un nuovo entusiasmante capitolo. Non è chiaro se Jason Reitman tornerà come regista ma nelle prossime settimane arriveranno sicuramente novità in merito. Come per Venom non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la trama e il cast.



Ghostbusters: Legacy racconta di una mamma single e dei suoi due ragazzi e del loro arrivo in una piccola città. In questo luogo scopriranno di essere collegati in qualche modo agli originali Acchiappafantasmi e all'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato. Il cast ha visto il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ed Annie Potts, colonne portanti del franchise originale insieme al compianto Harold Ramis. Nella pellicola hanno recitato anche i volti nuovi Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.