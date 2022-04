The Bunker Game: il trailer del film di Roberto Zazzara

News





27/04/2022 |

La Eagle Picturs ha rilasciato il trailer di The Bunker Game. Il film, di genere horror, riprende Bunker 101 - The Fallout Larp il gioco di ruolo dal vivo che è andato in scena all’interno di un vero e proprio bunker. A differenza dalla realtà, la pellicola regala al progetto una chiara immagine horror ben visibile già dal trailer.



Il cast, diretto da Roberto Zazzara, comprende Gaia Weiss, Lorenzo Richelmy e Mark Ryder.



The Bunker Game sarà nelle sale a il 2 e il 3 maggio. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

In un enorme bunker sotterraneo, un gruppo di giocatori sta facendo un gioco di ruolo dal vivo. Laura vorrebbe divertirsi a interpretare il suo personaggio ma dopo diversi incidenti si decide di interrompere il gioco. Nel frattempo Greg, amante di Laura e mastermind del gioco, è sparito e qualcuno dovrà cercarlo, nei tunnel scuri e misteriosi che nascondono antichi orrori.