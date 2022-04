Uncharted: in rete la scena eliminata dal titolo Museum

News





27/04/2022 |

Disponibile da ieri in formato Digital, Uncharted è l'adattamento cinematografico del famoso videogame e vede Tom Holland nella parte di Nathan Drake, cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Holland ha recitato nel film affiancato da Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Ali.



La regia della pellicola è di Ruben Fleischer che si è occupato della sceneggiatura con Art Marcum e Matt Holloway.



Charles Roven ed Alex Gart sono i produttori insieme ad Avi Arad.



Il film ha debuttato lo scorso 17 febbraio e dal 10 maggio arriverà anche in Blu-ray. Nel frattempo gustatevi una scena elimanta, quindi non presente nella pellicola, online grazie alla Sony.



Sinossi:

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato", inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.