The Black Phone: in rete il nuovo trailer ufficiale

27/04/2022 |

La Universal Pictures ha reso disponibile il nuovo trailer ufficiale di The Black Phone. La pellicola è diretta da Scott Derrickson che in passato è stato regista e sceneggiatore di Sinister, L’Esorcismo di Emily Rose e di Doctor Strange. Derrickson ha curato la storia della pellicola con C. Robert Cargill, con il film che è basato dalla short story di Joe Hill. Il cast principale comprende il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke e il giovane Mason Thames, al debutto ufficiale.



Il film, prodotto da Derrickson e dalla Crooked Highway di Cargill, e presentato dalla Universal Pictures e dalla Blumhouse, uscirà nelle sale americane dal 24 giugno.



Sinossi:

Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, viene rapito da un sadico killer e intrappolato in uno scantinato insonorizzato dove urlare non serve a niente. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. E sono assolutamente decisi ad assicurarsi che quello che è successo a loro non accada a Finney.