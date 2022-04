American Night: il trailer del film di Alessio Della Valle è online

News





29/04/2022 |

Grazie alla 01Distribution vi mostriamo il primo trailer di American Night, opera scritta e diretta da Alessio Della Valle. Il film è prodotto da Martha Production, QMI, Pegasus, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission ed uscirà nelle sale dal 19 maggio.



Il cast, brillante, comprende Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven, Fortunato Cerlino, Anastacia, Michael Madsen, Annabelle Belmondo, Alba Amira Ramadani, Lee Levi, Maria Grazia Cucinotta, Marco Leonardi.



Sotto la sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) è un mercante d'arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quando il furto della Pink Marilyn di Warhol darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite.

Ambientato nel mondo dell’arte contemporanea di New York, #AmericanNight è un thriller neo-noir ricco di suspense e colpi di scena, che è già stato venduto in 18 Paesi nel Mondo.