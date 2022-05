Zachary Quinto parla del nuovo Star Trek: Non so se verrà girato questanno

News





02/05/2022 |

Esattamente poco più di un anno fa era stato annunciato il progetto riguardante il quarto capitolo di Star Trek. Il nuovo film, pronto ad espandere ulteriormente il mondo della saga, riabbraccerà il cast storico con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg in primo piano. La produzione è affidata a J.J. Abrams che in passato ha dato il via al franchise mentre per la regia è stato scelto Matt Shakman, con quest’ultimo che recentemente ha lavorato alla mini serie Wandavision.



Ma a che punto siamo con lo sviluppo della pellicola? Una risposta è stata data direttamente da Zachary Quinto che, intervistato da Hollywood Reporter, ha fornito un aggiornamento in merito: “Non so se lo faremo quest'anno - ha spiegato l'attore pronto a tornare nei panni di Spock -. Non so quando accadrà. Sostengo sempre che mi piacerebbe farlo. Ma fino a quando non c’è qualcosa di concreto - del tipo 'Noi gireremo questo giorno, ecco la tua sceneggiatura, tieniti pronto' - resto in attesa. Non sarò attaccato al progetto fin quando non avrò la certezza che partirà".



Vedremo dunque se nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti in merito al progetto, la cui sceneggiatura è stata scritta da Lindsey Beer and Geneva Robertson-Dworet.