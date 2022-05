Blake Lively pronta per il suo primo film da regista

News





02/05/2022 |

Blake Lively debutterà presto come regista. La star, infatti, dirigerà il progetto riguardante Seconds sviluppato dalla Searchlight Pictures. Il film sarà l’adattamento cinematografico della graphic novel di Bryan Lee O'Malley. La storia racconta di Katie Clay, una ragazza che riceve il potere di correggere i suoi errori passati scrivendoli su un taccuino, mangiando un fungo e addormentandosi. Successivamente Clay diventa troppo ansiosa di aggiustare ogni piccolo aspetto della sua vita e in breve tempo, questa sua capacità, la porterà lontana dalla sua quotidianità.

Edgar Wright – che in passato aveva adattato un’altra graphic novel di O’Malley, Scott Pilgrim vs the World – ha curato la sceneggiatura e sarà il produttore con il candidato all’Oscar Marc Platt.



Blake Lively, che nel 2020 ha recitato in The Rhythm Section, presto arriverà sul set di altri due film: The Making Of e Proxy, il primo con protagonisti anche Richard Gere e Diane Keaton mentre il secondo sarà diretto da Kornél Mundruczó.