Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: ecco l'entusiasmante spot Impossibility

03/05/2022 |

La Marvel ha pubblicato un altro spot in lingua originale di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, il tanto atteso entusiasmante capitolo appartenente a questo franchise.



Benedict Cumberbatch torna a vestire i panni del protagonista in questa opera diretta da Sam Raimi. E insieme all'attore rivedremo Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film recitano anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch, e Rachel McAdams. Quest'ultima riprende il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film.

Raimi ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Jade Halley Bartlett e da Michael Waldron.



Il debutto del cinecomic nelle sale avverrà il prossimo 6 maggio.



Sinossi:

La porta del multiverso, piena di mistero e follia, è aperta. Ora che Iron Man e Capitan America sono scomparsi a seguito della feroce battaglia avvenuta in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e più forte mago di tutti i tempi, Doctor Strange, è pronto per ricoprire un ruolo attivo come figura centrale tra i Vendicatori. Tuttavia, usando la magia per manipolare il tempo e lo spazio, con un incantesimo proibito, considerato uno dei più pericolosi, ha aperto le porte ad una misteriosa follia chiamata Multiverso. Nel tentativo di ripristinare un mondo dove ogni cosa sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, lo Stregone Supremo, e ai componenti più forti tra i Vendicatori come Scarlet Witch. Ma una terribile minaccia incombe sull’umanita e i loro poteri da soli non saranno sufficienti a fermarla.