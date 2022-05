David di Donatello: i vincitori della 67esima edizione

News





04/05/2022 |

All’interno di Cinecittà è andata in scena la 67esima edizione dei David di Donatello. La cerimonia ha celebrato il trionfo del film E’ Stata la Mano di Dio che ha portato via cinque premi, tra questi quelli per il Miglior Film, la Miglior Regia e la Miglior Attrice Non Protagonista. Bene anche Freaks Out uscito con sei statuette. Premiato inoltre Silvio Orlando come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione in Ariaferma di Leonardo Di Costanzo. Tre David di Donatello assegnati anche al documentario Ennio di Giuseppe Tornatore.

Questi tutti i Premi:



MIGLIOR FILM

E' Stata la Mano di Dio



MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Belfast (Kenneth Branagh)



MIGLIOR REGIA

Paolo Sorrentino (E' Stata la Mano di Dio)



MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Laura Samani (Piccolo Corpo)



MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Silvio Orlando (Ariaferma)



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Swamy Rotolo (A Chiara)



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Eduardo Scarpetta (Qui Rido Io)



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Teresa Saponangelo (E’ Stata la Mano di Dio)



MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella (Ariaferma)



MIGLIORE NON SCENEGGIATURA ORIGINALE

Monica Zapelli e Donatella Di Pietrantonio (L'Arminuta)



MIGLIORE SCENOGRAFIA

Scenografia: Massimiliano Sturiale – Arredamento: Ilaria Fallacara (Freaks Out)



MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA ex aequo

Daria D’Antonio (E’ Stata la Mano di Dio) – Michele D’Attanasio (Freaks Out)



MIGLIORI COSTUMI

Ursula Patzak (Qui Rido Io)



MIGLIOR TRUCCO

Trucco: Diego Prestopino - Trucco prostetico o Special Make up: Emanuele De Luca e Davide De Luca (Freaks Out)



MIGLIOR ACCONCIATURA

Marco Perna (Freaks Out)

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

La Profondità degli abissi – Manuel Agnelli (Diabolik)

MIGLIOR MONTAGGIO

Massimo Quagllia e Annalisa Schillaci (Ennio)

MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX

Stefano Leoni (Freaks Out)

MIGLIOR SUONO

Ennio

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Maestrale (Nico Bonomolo)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ennio (Giuseppe Tornatore)

MIGLIOR PRODUTTORE

Freaks Out

DAVID SPECIALE 2022

Sabrina Ferilli

DAVID SPECIALE 2022

Antonio Capuano

DAVID ALLA CARRIERA 2022

Giovanna Ralli

DAVID DELLO SPETTATORE

Me Contro Te - Il Film (Gianluca Leuzzi)

DAVID GIOVANI

E' Stata la Mano di Dio