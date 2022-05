Gli Stati Uniti contro Billie Holiday: online la clip Strange fruit è il loro problema

News





04/05/2022 |

Ad un giorno dall'arrivo nelle sale di Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, la Bim Distribuzione ha rilasciato una nuova scena del film. Nei panni della grande artista, all’interno di questo biopic, troviamo Andra Day che è stata diretta da Lee Daniels, il regista di The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca. La Day ha vinto il Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista grazie a questa interpretazione. Nel cast troviamo anche Trevante Rhodes.



La sceneggiatura è stata scritta dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks.



Il film debutterà nelle sale italiane dal 5 maggio.



Sinossi:

Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday collezionava successi in tutto il mondo, mentre il governo federale statunitense decideva di trasformare la Holiday nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga prendendo di mira la sua fragile e complicata vita. Il fine ultimo delle azioni intraprese contro la cantante era impedirle di eseguire la sua ballata “Strange fruit”, canzone di denuncia contro i linciaggi del governo degli U.S.A. e contributo essenziale per il movimento per i diritti civili.