Io e Lulù: online un nuovo spot italiano

05/05/2022 |

Grazie alla Notorious Pictures vi mostriamo un nuovo spot italiano di Io e Lulù, film che segna il debutto alla regia di Channing Tatum. La star, che in questo film è anche protagonista e produttore, è stato affiancato dietro la macchina da presa da Reid Carolin: entrambi hanno anche curato la sceneggiatura con Brett Rodriguez. Nel cast principale troviamo anche Q'Orianka Kilcher.



Il film vedrà al centro un ex Ranger dell'esercito, in compagnia del suo pastore belga Lulu, che partirà verso la Costa del Pacifico per il funerale del suo migliore amico.



Io e Lulù è prodotto da Tatum, dalla Free Association di Carolin e da Gregory Jacobs.



Il debutto in Italia avverrà il prossimo 12 maggio.



Sinossi:

Io e Lulù, film diretto da Channing Tatum e Reid Carolin, è una divertente ed emozionante commedia che vedrà Briggs (Channing Tatum) e una simpatica cagnolina di nome Lulù imbarcarsi in un esilarante avventura ricca di colpi di scena. Durante il tragitto instaureranno un forte legame che li aiuterà a conoscersi, rideranno a crepapelle e troveranno la felicità.