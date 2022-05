The Dagon: Frank Grillo sarà il protagonista

News





06/05/2022 |

Frank Grillo è stato scritturato per recitare come protagonista all’interno di The Dagon. Il thriller movie sarà diretto da Brad Anderson da una sceneggiatura originale scritta da Peter Mattei. Grillo, in questo film, interpreterà Jack, un padre che vive insieme alla sua famiglia nella loro isolata casa di campagna. Intorno all’abitazione, però, la presenza dei Dagon, creature mortali, mette a rischio la loro vita e questo porterà Jack ad affrontarli in modo definitivo.



Il film sarà prodotto da Neal Edelstein e Mike Macari che proprio con Anderson hanno lavorato al film Fractured. La produzione di The Dagon partirà il prossimo autunno.



"Frank Grillo è uno degli attori più avvincenti e dinamici in circolazione e volevo lavorare con lui da anni – ha raccontato il regista – è fatto su misura per lui e sono felicissimo di averlo a bordo”.



Al momento non sono stati comunicati i nomi delle altre star che prenderanno parte al film.